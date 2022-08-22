В Вологодской области стартовали школьные ярмарки

22.08.2022 [Общество]

В Вологодской области на торговых площадках учащиеся и их родители могут приобрести всё необходимое для учёбы: канцелярские принадлежности, школьную форму, обувь, рюкзаки и другие товары для детей.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, 22 августа ярмарка «Собери ребенка в школу» будет работать в селе Устье, 23 августа — в селе имени Бабушкина и в Шуйском. 25 августа учащихся и их родителей ждут на школьные ярмарки в Тарноге и в Вожеге. 26 августа вологжан приглашают за покупками на школьные базары в Бабаево, Кириллов, в Кичменгский Городок и в Липин Бор.

Также на этой неделе во всех районах и городских округах региона пройдут ярмарки, где можно будет приобрести изделия мастеров народных промыслов и ремёсел, сувениры, свежую сельскохозяйственную продукцию по доступным ценам. Дополнительную информацию об участии в ярмарках, а также график проведения можно найти на сайте департамента экономического развития Вологодской области.

«По решению антикризисного штаба в каждом муниципальном образовании области на ярмарках предусмотрены торговые места, предоставляемые бесплатно, — отметил начальник департамента экономического развития области Евгений Климанов. — На ярмарках производителям предоставлено порядка 5000 торговых мест, из них 1300 — на бесплатной основе».

Тэги: ярмарка, школа

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