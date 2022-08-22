Аномальная жара выйдет на пик в ближайшие дни

22.08.2022 [Общество]

Блокирующий антициклон продолжает господствовать на территории Вологодской области. В ближайшие дни жара выйдет на свой пик, значения максимальной температуры повысятся до +31 градуса. Как сообщает вологодский Гидрометцентр, в отдельных районах региона существует вероятность достижения максимальных значений температуры за всю историю метеонаблюдений.

Большую часть недели среднесуточная температура воздуха будет превышать норму на 7 и более градусов.
Ближе к концу недели — в ночь на 26 августа область пересечет холодный атмосферный фронт, местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. На фоне повышенного давления на большое количество осадков надеется не стоит, поэтому высокий класс пожароопасности в лесах области сохранится.

В выходные дни станет немного прохладнее. Ночью температуры понизятся до +13 градусов, днем столбик термометра будет подниматься до +25 градусов. При этом температурный фон будет превышать норму на 4 градуса.

 

Тэги: погода, температура, жара

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