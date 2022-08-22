Детская шалость стала причиной лесных пожаров в Вологодской области

22.08.2022 [Общество]

Лесные пожары в Вологодской области происходят из-за детской шалости с огнем. Об этом пишет газета Кадуйского района «Наше время».

«Произошло два возгорания вблизи посёлка Судский Рейд. Второй пожар зафиксирован на территории Кадуйского государственного лесничества — квартал 44, выдел 11, площадь возгорания 0,01 гектара. На местах происшествий замечены дети», — сообщает газета.

По данным МЧС, огнеборцы вовремя потушили возгорания. По данным издания GorodVo, к решению проблемы в настоящее время привлечен участковый инспектор, который проводит беседы с подростками.

Тэги: лесные пожары, детская шалость

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