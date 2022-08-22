Средняя цена на автомобили с пробегом в июле упала 6,5%

Летом 2022 года средняя стоимость автомобилей в Вологде стабилизировалась. Спрос на новые автомобили и автомобили с пробегом растет.

По данным Авито.Авто, средняя цена автомобилей с пробегом в Вологде в июле 2022 года опустилась на 6,5% по сравнению с июнем, составив 650 000 рублей. Средняя стоимость новых автомобилей в июле 2022 года составила 1 563 000 рублей. Роста по сравнению с июнем не наблюдается. Более того, в июле средняя цена на новые автомобили в городе снизилась на 1,8%.

Покупкой автомобилей с пробегом в июле пользователи платформы в городе интересовались на 4,2% активнее по сравнению с июнем. Спрос на новые автомобили на Авито Авто в июле вырос на 8,2% по сравнению с июнем.

В целом по России средняя стоимость автомобиля с пробегом в июле зафиксировалась на отметке в 680 000 рублей. Роста средней стоимости новых автомобилей в июле 2022 по сравнению с июнем не наблюдается. Средняя цена новых авто в стране в июле составила 2 464 000 рублей.

По данным Авито.Авто, в топ наиболее востребованных на платформе брендов новых автомобилей в России в июле 2022 года вошли ВАЗ (LADA), Kia, Hyundai, Toyota и Mercedes-Benz.