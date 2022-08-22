Дачный вор задержан в Шекснинском районе

22.08.2022 [Происшествия]

В Шекснинском районе полицейские задержали 44-летнего местного жителя, который воровал урожай с дач. Первой потерпевшей стала жительница микрорайона Барбач, с участка которой были украдены несколько клубней картофеля, а также морковка и перец. Ущерб женщина оценила в 4800 рублей. Чуть позже с аналогичным заявлением обратилась жительница Шексны Южной. По ее словам, неизвестный проник в сарай, расположенный по улице Привокзальной и похитил радиоприёмник стоимостью 2000 рублей, 5 кг огурцов и 8 луковиц

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 44-летний житель Шексны. В ходе допроса мужчина сознался в содеянном, пояснив, что на преступление пошел из-за нехватки денежных средств. Радиоприёмник злоумышленник разобрал на запчасти и сдал их в пункт приёма металла. Вырученные деньги потратил на личные нужды», — рассказали в пресс-службе областного УМВД.

В полиции возбуждено уголовное дело по статье за кражу. Подозреваемый находится на подписке о невыезде.

Тэги: кража, дачи

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