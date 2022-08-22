Футболисты вологодского «Динамо» всухую проиграли ивановскому «Текстильщику»

22.08.2022 [Спорт]

Футболисты вологодского «Динамо» в сухую проиграли лидеру турнирной таблицы ивановского «Текстильщику».

Матч 7-го тура, Группы 2.2, Второй лиги, прошел накануне в Иваново. И завершился со счётом 3:0 в пользу хозяев поля. Все три мяча влетели в сетку ворот Александра Лобанова с 48-й по 68-ю минуту. Вологжане впервые в чемпионате ушли с поля без забитых голов.

«Я думаю что матч можно разделить на два тайма, первый и второй. Первый тайм считаю, что можно занести нам в актив. Мы неплохо играли, старались играть в футбол, правильно оборонялись… Второй тайм мы вышли безобразно на поле, скажем так. Провалили второй тайм, ребят я ни в коем случае не виню. Это будем разбираться с тренерским штабом, стараемся исправлять. Но вот второй тайм у нас почему-то не получается, это уже не первая игра, пропустили гол, пропусти второй… Естественно, команда хозяев почувствовала кураж, и за счёт индивидуальных ошибок мы пропустили третий гол. Но ребятам я благодарен. Мы всё равно не опустили руки, старались играть в футбол. И в конце, минут за десять до конца, мы играли в комбинационный футбол, перехватили инициативу, но понятно что „Текстильщик“ заиграл по счёту. Но неплохие были моменты и у нас», - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер вологодского «Динамо» Анатолий Кертоакэ.

«Динамо-Вологда» сейчас будут делить 6-7 место турнирной таблицы с «Химиком». Обе команды имеют практически идентичные показатели, и только по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей клуб из Дзержинска находится строчкой выше. Следующий тур пройдет 27-го августа, «бело-синие» примут аутсайдера турнирной таблицы «Знамя Труда» из Орехово-Зуево. Команду, которая сейчас идёт на последней строчке в турнирной таблице.

Тэги: Футбол

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