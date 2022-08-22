«Экспресс газета» вошла в Топ-10 самых цитируемых СМИ  России

Экспресс-газета вошла в десятку самых цитируемых СМИ России. Издание попало в рейтинг Медиалогии сразу в двух номинациях.

Компания Медиалогия — отечественный лидер в мониторинге и анализе СМИ и соцмедиа включила «Экспресс газету» в летний топ самых цитируемых печатных продуктов в СМИ и топ самых цитируемых изданий в соцмедиа. Это значит, что мнение издания имеет значимость, к нему прислушиваются, а потом повторяют миллионы раз.

«Экспресс-газета», сменившая издателя с мая 2021, впервые вошла в десятку самых цитируемых средств массовой информации среди газет, разместившись на 9 месте.

Многие считают «Экспресс газету» «развлекательной прессой», «легковесным таблоидом». Однако в Топ-10 самых цитируемых СМИ рядом с ней стоят «Известия, «КоммерсантЪ», «Ведомости» и «Российская газета». «Экспресс-газета» стала новичком рейтинга среди «Топ-10 самых цитируемых газет — июнь 2022» по критерию гиперссылок в социальных медиа.

Рейтинг построен по количеству ссылок на сообщения СМИ, размещенных пользователями в своих учетных записях в социальных сетях и блогах.