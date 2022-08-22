Россияне все чаще отказываются от просмотра телевизора

22.08.2022 [Общество]

Исследовательский холдинг Ромир проанализировал влияние социально-экономической ситуации на медиапотребление россиян.

Исследователи пришли к выводу, что с февраля по июль сократился среднедневной охват телевизионных каналов. При этом среди «Поколения Х» и «Поколения зумеров» сокращение шло активнее, чем среди «Поколения Y». В тройке лидеров тоже произошли изменения — НТВ с третьего места с охватом 21,1% переместился на четвертое место (16,3%). Его место в тройке лидеров занял «РЕН ТВ» с охватом 16,6%.

Этот телеканал также показал наименьшее сокращение среднедневного охвата за полгода. На первом и втором местах по-прежнему Первый канал и «Россия 1». Их среднедневной охват с февраля по июль сократился с 33,7% до 25,5% и с 30,9% до 23% соответственно.

Среднедневной охват приложений изменился незначительно. На первом месте остался WhatsApp с охватом 44,6%, на втором — ВКонтакте (27,9%). Вырос с 19,1% до 26,8% среднедневной охват мессенджера Telegram.

Тэги: телевизор

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