В Шекснинском районе один человек погиб и двое, в том числе ребёнок, пострадали в ДТП

21.08.2022 [Происшествия]

В Шекснинском районе один человек погиб и двое пострадали в ДТП с автомобилем «Датсун».

Авария произошла на 14 километре автодороги «Шексна-Потеряево-Марьино» 21 августа около 14:30. По предварительной информации, женщина-водитель не справилась с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась. Женщина-водитель скончалась на месте от полученных травм. Пассажирки авто — ещё одна женщина и несовершеннолетняя девочка — пострадали.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Тэги: ДТП, авария, гибель человека, пострадал ребенок

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