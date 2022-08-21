В Вологодской области за сутки сгорели две бани

21.08.2022 [Происшествия]

20 августа в Кадуйском и Грязовецком районах Вологодской области сгорели две бани.

Пожар в Кадуйском районе произошёл в деревне Красное. Площадь горения составила 12 квадратных метров.

«Предварительная причина: Отсутствие или несоответствие размеров разделки в перекрытии бани от дымовой трубы», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Вторая баня сгорела в деревне Скалино Грязовецкого района. Предварительные причины пожара — неисправность печи или аварийный режим работы электропроводки.

Ранее NewsVO сообщал, что в Вологодском районе из-за короткого замыкания сгорел трактор.

Тэги: пожар, баня
фото пресс-службы ГУ МЧС по Вологодской области

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