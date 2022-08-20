В Череповце мужчина и двое детей пострадали в ДТП на Октябрьском проспекте

В Череповце три человека пострадали в ДТП с участием автомобиля «Рено Логан» у дома № 79 на Октябрьском проспекте.

Авария произошла 19 августа около 14:15. По предварительной информации, 66-летний водитель «Рено» не справился с управлением, выехал на разделительную полосу и врезался в клумбу. В результате ДТП пострадал водитель и две его пассажирки — шестилетняя и трёхлетняя девочки. Дети находились в специальных удерживающих устройствах.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.