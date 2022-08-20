В Череповце мужчина и двое детей пострадали в ДТП на Октябрьском проспекте

20.08.2022 [Происшествия]

В Череповце три человека пострадали в ДТП с участием автомобиля «Рено Логан» у дома № 79 на Октябрьском проспекте.

Авария произошла 19 августа около 14:15. По предварительной информации, 66-летний водитель «Рено» не справился с управлением, выехал на разделительную полосу и врезался в клумбу. В результате ДТП пострадал водитель и две его пассажирки — шестилетняя и трёхлетняя девочки. Дети находились в специальных удерживающих устройствах.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Тэги: ДТП, авария, пострадавшие, пострадали дети
фото пресс-службы УМВД РФ по Вологодской области

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