В Вологодской областной больнице при ремонте затопило несколько помещений

В Вологодской областной больнице при ремонте прорвало водонапорную трубу. В результате было подтоплено несколько помещений.

Об аварийной ситуации сообщил главный врач ВОКБ Дмитрий Ваньков:

«Сегодня при проведении капитального ремонта 4 этажа на Пошехонском шоссе, 23 подрядной организацией создана аварийная ситуация. Повреждена водонапорная труба, и часть помещений оказались подтоплены. Благодаря своевременным и оперативным действиям персонала Вологодской областной клинической больницы удалось избежать серьёзных последствий аварии».

По словам Ванькова, подрядной организации, ответственной за проведение капитального ремонта, будет направлена претензия с требованием возместить сумму ущерба, размер которого устанавливается.