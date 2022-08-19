В Вологодской областной больнице при ремонте затопило несколько помещений

19.08.2022 [Общество]

В Вологодской областной больнице при ремонте прорвало водонапорную трубу. В результате было подтоплено несколько помещений. 

Об аварийной ситуации сообщил главный врач ВОКБ Дмитрий Ваньков:

«Сегодня при проведении капитального ремонта 4 этажа на Пошехонском шоссе, 23 подрядной организацией создана аварийная ситуация. Повреждена водонапорная труба, и часть помещений оказались подтоплены. Благодаря своевременным и оперативным действиям персонала Вологодской областной клинической больницы удалось избежать серьёзных последствий аварии».

По словам Ванькова, подрядной организации, ответственной за проведение капитального ремонта, будет направлена претензия с требованием возместить сумму ущерба, размер которого устанавливается.

Тэги: больница, ремонт

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