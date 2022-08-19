Роскомнадзор обязал поисковики маркировать TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest как нарушителей закона

19.08.2022 [Общество]

Роскомнадзор сообщил, что обязал поисковые системы маркировать компании TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest как нарушителей российского законодательства. Причем ведомство уведомило об этом в своем Telegram-канале.

«Роскомнадзором принято решение о применении мер понуждения в отношении TikTok Pte. Ltd., Telegram Messenger, Inc., Zoom Video Communications, Inc., Discord, Inc. и Pinterest, Inc. в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении компаниями требований российского законодательства», — говорится в публикации регулятора.

В Ведомстве уточнили, что вышеперечисленные компании не соблюдают порядок удаления запрещенной информации, а также основные обязанности, которые на них возлагает закон «О деятельности иностранных лиц в сети „Интернет“ на территории РФ». В Роскомнадзоре указали, что мера по маркировке будет действовать до тех пор, пока организации полностью не устранят нарушения.

Тэги: ограничения

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