Роскомнадзор обязал поисковики маркировать TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest как нарушителей закона

Роскомнадзор сообщил, что обязал поисковые системы маркировать компании TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest как нарушителей российского законодательства. Причем ведомство уведомило об этом в своем Telegram-канале.

«Роскомнадзором принято решение о применении мер понуждения в отношении TikTok Pte. Ltd., Telegram Messenger, Inc., Zoom Video Communications, Inc., Discord, Inc. и Pinterest, Inc. в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении компаниями требований российского законодательства», — говорится в публикации регулятора.