40 тысяч мальков стерляди выпустили в реки и озера Вологодской области

19.08.2022 [Общество]

Почти сорок тысяч мальков стерляди выпущены в реки и озера Вологодской области. 18 августа мальки, выращенные на рыботоварной ферме «Диана», выпущены в Шекснинское водохранилище в районе поселка Береговой и в реку Сухону в районе поселка Туровец.16 августа, численность стерляди в Сухоне увеличена за счет потомства с рыбоводного завода Костромской области.

Главная цель всех мероприятий по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов — это восстановление популяции рыб, находящихся под угрозой исчезновения или имеющих важное промысловое значение. Стерлядь внесена в Красную книгу Вологодской области.

«В конце 19 — первой половине 20 веков стерлядь обитала в реках Шексна, Молога, в озерах Онежском, Белом, Кубенском, в реке Сухоне. В озере Белом последние случаи поимки отмечались в 1975–1977 годах. Более широко была распространена в реке Сухоне и ее притоках. Уловы сухонской стерляди доходили до 6,7 тонн, но по ряду причин, в том числе высокого браконьерского лова, в 1980 годах стерлядь потеряла промысловое значение, ее численность резко сократилась, и вид был поставлен под особую охрану», — рассказал заместитель Губернатора области Михаил Глазков.

После проведения научных исследований метод искусственного воспроизводства был признан самым эффективным. Вологодским отделом ВНИРО были обследованы исконные места обитания стерляди, изучены современные условия обитания и определены объемы рыбы, которые нужно выпускать, чтоб не нарушить равновесие экосистем.

Стерлядь выращивают и выпускают в водоемы Вологодской области с 2014 годаю Выпущенные мальки растут под бдительным присмотром научных сотрудников, которые уже отмечают первые результаты: численность волжской и сухонской популяций растет. Но говорить о полноценном восстановлении численности красножной рыбы можно будет тогда, когда она начнёт самостоятельно размножаться в водоёмах региона.

«Немаловажное значение в сохранении достигнутых результатов  играет работа контролирующих органов. Специалисты осуществляют  рыбоохранные мероприятия, а также принимают участие в очистке акваторий водных объектов в местах выпуска», — заключает Михаил Глазков.

В преддверии выпуска ценных видов рыб в реку Сухону сотрудники Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области совместно с представителями рыбоохраны очистили реку от рыболовных сетей. Из реки Сухоны в результате таких мероприятий изъяты 12 верш, три самолова, две ставные сети. Попавшаяся в них стерлядь была выпущена обратно в водоем.

Тэги: стерлядь, рыба

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