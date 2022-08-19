В Череповце 56-летний директор фирмы получил четыре года колонии за мошенничество

В Череповце суд вынес приговор 56-летнему местному жителю М. — директору и учредителю ООО «Олимп» — признанному виновным в мошенничестве.

По материалам дела, подсудимый в период с 4 декабря 2018 года по 18 января 2019 года заключил договор на поставку шлифовальных кругов и режущих пластин с фирмой «Грин Рей» и договор на поставку берёзовых брёвен с ООО «Лесная сказка». При этом мужчина не собирался выполнять взятые на себя обязательства и заключил договоры от имени бывшего директора фирмы «Олимп», который к тому моменту уже уволился. Сумма ущерба от его действий составила больше 1,9 млн. рублей.

«Кроме того, не позднее 14 июня 2019 года к подсудимому М., являющемуся индивидуальным предпринимателем, по просьбе генерального директора ООО „Череповецкий завод композитных материалов“ обратился Ф., с предложением проведения работ по благоустройству территории, расположенной в деревне Ирдоматка Череповецкого района Вологодской области», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Подсудимый сказал, что выполнит работы после получения предоплаты, но когда ему перевели 50% от суммы — 300 тысяч рублей — отказался заключить договор и вернуть деньги.

Всеми полученными деньгами подсудимый распорядился по своему усмотрению.

При назначении наказания суд принял во внимание, что мужчина не возместил ущерб, хотя имел возможность, а также то, что, совершённые М. преступления относятся к категории тяжких. При таких обстоятельствах осуждённому было назначено наказание в виде четырёх лет колонии общего режима.