В Череповце 56-летний директор фирмы получил четыре года колонии за мошенничество

19.08.2022 [Общество]

В Череповце суд вынес приговор 56-летнему местному жителю М. — директору и учредителю ООО «Олимп» — признанному виновным в мошенничестве.

По материалам дела, подсудимый в период с 4 декабря 2018 года по 18 января 2019 года заключил договор на поставку шлифовальных кругов и режущих пластин с фирмой «Грин Рей» и договор на поставку берёзовых брёвен с ООО «Лесная сказка». При этом мужчина не собирался выполнять взятые на себя обязательства и заключил договоры от имени бывшего директора фирмы «Олимп», который к тому моменту уже уволился. Сумма ущерба от его действий составила больше 1,9 млн. рублей.

«Кроме того, не позднее 14 июня 2019 года к подсудимому М., являющемуся индивидуальным предпринимателем, по просьбе генерального директора ООО „Череповецкий завод композитных материалов“ обратился Ф., с предложением проведения работ по благоустройству территории, расположенной в деревне Ирдоматка Череповецкого района Вологодской области», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Подсудимый сказал, что выполнит работы после получения предоплаты, но когда ему перевели 50% от суммы — 300 тысяч рублей — отказался заключить договор и вернуть деньги.

Всеми полученными деньгами подсудимый распорядился по своему усмотрению.

При назначении наказания суд принял во внимание, что мужчина не возместил ущерб, хотя имел возможность, а также то, что, совершённые М. преступления относятся к категории тяжких. При таких обстоятельствах осуждённому было назначено наказание в виде четырёх лет колонии общего режима.

Тэги: фирмы, директор, мошенничество, уголовное дело, приговор

ТОП НЕДЕЛИ

Молодая пара из Бабаево попала в проект «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница»
Рекомендательный масочный режим вводится в общественных местах и в транспорте в Вологодской области с 18 августа
Вячеслав Позгалев сообщил о смерти своей супруги
В Бабаево сошел с рельсов электровоз
В ходе спецоперации в Украине погиб Виктор Лешуков из Никольского района
В администрации Вологды освобождается кресло начальника департамента городского хозяйства
Ребенок погиб, выпав из окна многоквартирного дома в Вологде
В Вологде грузовик МАЗ провалился под асфальт
Глава Вологодского района рассказал о гибели земляка на территории Украины
Жители Вологды предлагают убрать с площади Революции крест, «зуб», установить фонтан и амфитеатр, а также поменять название площади

Похожие новости

В Череповце будут судить фиктивного директора биржевой фирмы, на деле оказавшейся игровым клубом

Под видом легальной деятельности фирма занималась проведением незаконных азартных игр

1609
0

Фирма «Гудвин», обманувшая с установкой окон жительницу Бабаевского района, находится в стадии ликвидации

Люди опасаются, что не смогут вернуть свои деньги

1563
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологодской областной больнице при ремонте затопило несколько помещений
Шалга – исчезнувший край в Вологодской области
Роскомнадзор обязал поисковики маркировать TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest как нарушителей закона
40 тысяч мальков стерляди выпустили в реки и озера Вологодской области
В Череповце 56-летний директор фирмы получил четыре года колонии за мошенничество
В Вытегре только после вмешательства прокуратуры поставили на учет карусель в детском городке
Житель Вологодской области получил штраф за то, что его участок зарос сорняками
 
19.08.2022 [Культура]

Шалга – исчезнувший край в Вологодской области

199
0
18.08.2022 [БлогоVO]

Запах гари и дыма от пожаров в Нижегородской области дошел до Ярославской и Вологодской областей

379
0
16.08.2022 [Обзор Прессы]

Найдена еще одна стена Глухой башни крепости Ивана Грозного

739
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика