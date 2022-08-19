В Вытегре только после вмешательства прокуратуры поставили на учет карусель в детском городке

19.08.2022 [Общество]

В Вытегре только после вмешательства прокуратуры поставили на учет карусель, которая была установлена в рамках проекта комфортной городской среды. 

Ранее Вытегра стала победителем IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в номинации «Малые города с численностью до 20 тысяч человек». Проект города Вытегры «Развитие общественно – культурной зоны вдоль исторической набережной р. Вытегра, сохранившей элементы Мариинской водной системы с реконструкцией «детского городка» был реализован. В том числе была установлена карусель для детей, но она не была введена в эксплуатацию. Прокуратура Вытегорского района провела проверку соблюдения требований законодательства о летнем отдыхе детей.

В ходе проверки выяснилось, что карусель в детском городке не использовалась, поскольку не была поставлена на учет в органы ростехнадзора и не была введена в эксплуатацию.

Прокуратурой района в адрес главы администрации города Вытегра внесено представление. В итоге карусель поставлена на учет в органы ростехнадзора и введена в эксплуатацию 15 августа.
 

Тэги: карусель

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