Житель Вологодской области получил штраф за то, что его участок зарос сорняками

В Вологодской области собственника земельного участка наказали за зарастание сельхозземель сорной растительностью. Это оказало негативное влияние на почву.

Содержание участка в Шекснинском районе планово проверил Россельхознадзор в рамках осуществления муниципального земельного контроля. В результате было установлено, что сельскохозяйственная деятельность на участке площадью 4,9 га, расположенного вблизи деревни Золотуха, не осуществлялась. Это стало причиной зарастания земель сельхозназначения деревьями, кустами и сорной растительностью.

«На земельном участке не проводились обязательные мероприятия по улучшению, защите земель, что оказало негативное воздействие на почву и привело к ухудшению качественного состояния земель. Собственник земельного участка сельскохозяйственного назначения в Шекснинском районе Вологодской области привлечён к административной ответственности по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ», — сообщают в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Собственник земли получил штраф в 20 тысяч рублей.

Оспаривая правомерность привлечения к административной ответственности, землевладелец обратился в суд с жалобой. Решением судьи Шекснинского районного суда размер штрафа был снижен до 10 тысяч рублей. Собственник земельного участка не согласился с таким решением и обратился в Вологодский областной суд с жалобой, в которой просил постановление должностного лица и решение судьи отменить, производство по делу прекратить. Однако, областной суд оставил в силе решение Шекснинского районного суда.