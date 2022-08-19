В Вологде забор стройплощадки упал на женщину с ребёнком

В Вологде забор стройплощадки у ТЦ «Форум» упал на прохожих. Видео с места происшествия опубликовала группа Baza.net в соцсети.

Инцидент произошёл на перекрёстке улиц Ленинградской и Республиканской 19 августа около 13:00.

В пресс-службе ГУ МЧС по Вологодской области корреспонденту NewsVO рассказали, что часть забора стройплощадки упала на проходивших мимо женщину с ребёнком. Пострадавших осмотрели сотрудники прибывшей на место «скорой». Ввиду незначительности полученных повреждений, их отпустили домой.

Отметим, что выбраться из под упавшей конструкции потерпевшим помогли другие прохожие. Упавший забор разобрали спасатели.