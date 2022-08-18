Вологжанки завоевали две медали Первенства России по спортивному туризму

18.08.2022 [Спорт]

Сестры Анастасия и Екатерина Лапушковы завоевали две медали Первенства России по спортивному туризму на пешеходных дистанциях, которое проходило в Иркутской области с 16 по 18 августа.

Всего в турнире приняли участие более 300 юных спортсменов из 27 регионов России. Сборная Вологодской области была представлена совместной заявкой команды «Вершина» Регионального центра дополнительного образования детей Вологды, а также Полдарской школы Великоустюгского района под руководством тренера Дмитрия Беляев.

Вологжане завоевали две медали. Анастасия и Екатерина Лапушковы в дисциплине «дистанция-пешеходная-связка» стали серебряными призерами, а в дисциплине «дистанция-пешеходная-личная» Анастасия завоевала бронзовую медаль.

Тэги: спортивное ориентирование, турнир, медали

ТОП НЕДЕЛИ

Молодая пара из Бабаево попала в проект «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница»
В Великоустюгском районе задержан подозреваемый в убийстве женщины, которую искали больше недели
Женщину, которую разыскивали в Великом Устюге больше десяти дней, нашли убитой
Водители Череповца бьют рекорды по скорости на новом мосту
Рекомендательный масочный режим вводится в общественных местах и в транспорте в Вологодской области с 18 августа
В Бабаево сошел с рельсов электровоз
В ходе спецоперации в Украине погиб Виктор Лешуков из Никольского района
В администрации Вологды освобождается кресло начальника департамента городского хозяйства
Ребенок погиб, выпав из окна многоквартирного дома в Вологде
Убил, а потом сбросил тело в реку: в Великоустюгском районе продолжается расследование убийства исчезнувшей женщины

Похожие новости

Череповчанин стал чемпионом России по спортивному ориентированию на лыжах

Кубок России и всероссийские соревнования по спортивному ориентированию на лыжах прошли на базе «Карпово» под Череповцом.

946
0

Череповецкий спортсмен завоевал две медали первенства Европы по спортивному ориентированию

Чемпионат Европы прошел в Болгарии

954
0

Череповчанин Андрей Ламов одержал победу на Чемпионате мира по спортивному ориентированию

Соревнования проходили в Эстонии с 24 по 28 февраля

801
0

Андрей Ламов из Вологодской области стал серебряным призером Чемпионата мира по спортивному ориентированию

Вологодскую область на соревнованиях представляют Андрей Ламов, Степан Малиновский и Денис Пушкин

1299
0

Вологодские спортсмены завоевали восемь медалей на соревнованиях по спортивному ориентированию

Чемпионат прошел в Пермском крае с 11 по 22 декабря

1470
0

Череповчанин Андрей Ламов стал чемпионом Европы по спортивному ориентированию

Соревнования проходили в Ханты-Мансийске

2030
0

Череповчанин Степан Малиновский завоевал три медали на Кубке России по спортивному ориентированию

Из них две золотые и одна серебряная 

1871
0

Череповчанин Андрей Ламов стал чемпионом Европы по спортивному ориентированию

Спортсмен выиграл индивидуальную гонку на средней дистанции

1576
0

Череповчанин завоевал четыре медали на Чемпионате мира по спортивному ориентированию на лыжах

Турнир завершился 15 февраля в Норвегии

2220
0

Череповецкий спортсмен Андрей Ламов завоевал второе "золото" на Чемпионате мира 2015

Ему не было равных в спринтерской гонке

2795
0

Череповецкий лыжник завоевал первое "золото" Чемпионата мира по спортивному ориентированию

На втором этапе эстафеты Андрей Ламов вывел Россию в лидеры

2126
0

Череповецкие лыжники стали победителями Всероссийских соревнований по спортивному ориентированию

В Томской области прошёл турнир «Сибирский меридиан-2014»

2271
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологжанки завоевали две медали Первенства России по спортивному туризму
В Вологде грузовик «МАЗ» провалился под асфальт
Причиной гибели рыбы в Вологодском районе стала высокая температура
В Вологде следователи проводят проверку по факту смерти мужчины, тело которого нашли в пруду
В Вологде двухлетняя девочка пострадала в ДТП на улице Чернышевского
В Тарногском районе прекращено уголовное дело в отношении подростка, угнавшего машину
В Вологде сотрудники транспортной полиции потушили пожар в машине на стоянке у вокзала
 
18.07.2022 [Общество]

Рекламу под каблук: депутаты Госдумы рассматривают законопроект о создании единого оператора рекламы

2713
0
18.08.2022 [БлогоVO]

От Пирогова до Зосимовской / Вологда историческая. Онлайн экскурсия

216
0
16.08.2022 [Обзор Прессы]

Найдена еще одна стена Глухой башни крепости Ивана Грозного

646
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика