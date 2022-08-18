Вологжанки завоевали две медали Первенства России по спортивному туризму

Сестры Анастасия и Екатерина Лапушковы завоевали две медали Первенства России по спортивному туризму на пешеходных дистанциях, которое проходило в Иркутской области с 16 по 18 августа.

Всего в турнире приняли участие более 300 юных спортсменов из 27 регионов России. Сборная Вологодской области была представлена совместной заявкой команды «Вершина» Регионального центра дополнительного образования детей Вологды, а также Полдарской школы Великоустюгского района под руководством тренера Дмитрия Беляев.

Вологжане завоевали две медали. Анастасия и Екатерина Лапушковы в дисциплине «дистанция-пешеходная-связка» стали серебряными призерами, а в дисциплине «дистанция-пешеходная-личная» Анастасия завоевала бронзовую медаль.