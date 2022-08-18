В Вологде грузовик «МАЗ» провалился под асфальт

В Вологде грузовик «МАЗ», перевозивший бетонные плиты, провалился под асфальт на улице Архангельской, сообщает GorodVo.



По данным издания, инцидент произошёл у дома № 17 днём 18 августа. Асфальт провалился под задними колёсами машины, она накренилась, и передняя часть авто оказалась над землёй.



Отмечается также, что ранее в этом месте был организован проезд на улицу Воркутинскую из-за ремонтных работ на коммуникациях в районе улицы Конева.