В Вологде грузовик «МАЗ» провалился под асфальт

18.08.2022 [Происшествия]

В Вологде грузовик «МАЗ», перевозивший бетонные плиты, провалился под асфальт на улице Архангельской, сообщает GorodVo.

По данным издания, инцидент произошёл у дома № 17 днём 18 августа. Асфальт провалился под задними колёсами машины, она накренилась, и передняя часть авто оказалась над землёй.

Отмечается также, что ранее в этом месте был организован проезд на улицу Воркутинскую из-за ремонтных работ на коммуникациях в районе улицы Конева.

Тэги: грузовик, провалился, ремонт

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