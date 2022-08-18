Роскачество обнаружило превышение уровня формальдегида в детском постельном белье

18.08.2022 [Общество]

Роскачество исследовало детское постельное белье 20 торговых марок. Исследования выявили нарушения ГОСТ и других нормативов.

Основные замечания экспертов связаны с качественными характеристиками: простыни рвутся, «садятся», скатываются и линяют. Кроме этого, постельное белье плохо поглощает и удерживает влагу, что может привести к опрелостям кожи. В белье некоторых марок обнаружен формальдегид. Правда, после стирки показатели приходят в норму и не представляют угрозу для здоровья детей.

Вся информация о выявленных нарушениях направлена в Роспотребнадзор, а также самим производителям и в торговые сети. Изготовители рассказали, что уже начали проводить корректирующие мероприятия на фабриках, чтобы устранить нарушения.

«Постельное белье 6 торговых марок не соответствует обязательным требованиям законодательства по уровню формальдегида и токсичности. Так, концентрация формальдегида выше допустимых норм оказалась в продукции Lemony kids и Amarobaby. При этом в выстиранном белье формальдегида обнаружено не было», — рассказали в пресс-службе Роскачества.

Формальдегид также был обнаружен в белье марок DeepSleep и «Сонная стрекоза киндер». Согласно опережающему стандарту Роскачества, наличие формальдегида не допускается в принципе, и такой товар не может претендовать на российский Знак качества.

В ведомстве предупредили, что в домашних условиях невозможно определить, насколько постельное белье токсично, поэтому перед использованием новый комплект лучше отправить в стирку.

Тэги: исследования, Роскачество, детское белье

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