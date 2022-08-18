В Вологде сотрудники транспортной полиции потушили пожар в машине на стоянке у вокзала

В Вологде сотрудники транспортной полиции помогли потушить пожар в автомобиле «Нива» на стоянке у автовокзала. Инцидент произошёл 17 августа около 16:00.
«Установлено, что у автомобиля, принадлежащего жителю Грязовецкого района Вологодской области, произошло возгорание подкапотного пространства», — сообщает пресс-служба Вологодского ЛО МВД РФ на транспорте.
Полицейские сообщили о возгорании пожарным и сами потушили огонь. Прибывший на место владелец машины поблагодарил сотрудников за оказанную помощь и предотвращение крупного ущерба.