В Вологде сотрудники транспортной полиции потушили пожар в машине на стоянке у вокзала

18.08.2022 [Происшествия]

В Вологде сотрудники транспортной полиции помогли потушить пожар в автомобиле «Нива» на стоянке у автовокзала. Инцидент произошёл 17 августа около 16:00.

«Установлено, что у автомобиля, принадлежащего жителю Грязовецкого района Вологодской области, произошло возгорание подкапотного пространства», — сообщает пресс-служба Вологодского ЛО МВД РФ на транспорте.

Полицейские сообщили о возгорании пожарным и сами потушили огонь. Прибывший на место владелец машины поблагодарил сотрудников за оказанную помощь и предотвращение крупного ущерба.

Тэги: пожар, автомобиль
фото и видео пресс-службы Вологодского ЛО МВД РФ на транспорте

ТОП НЕДЕЛИ

Молодая пара из Бабаево попала в проект «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница»
В Великоустюгском районе задержан подозреваемый в убийстве женщины, которую искали больше недели
Женщину, которую разыскивали в Великом Устюге больше десяти дней, нашли убитой
Водители Череповца бьют рекорды по скорости на новом мосту
Рекомендательный масочный режим вводится в общественных местах и в транспорте в Вологодской области с 18 августа
В Бабаево сошел с рельсов электровоз
В ходе спецоперации в Украине погиб Виктор Лешуков из Никольского района
В администрации Вологды освобождается кресло начальника департамента городского хозяйства
Ребенок погиб, выпав из окна многоквартирного дома в Вологде
Убил, а потом сбросил тело в реку: в Великоустюгском районе продолжается расследование убийства исчезнувшей женщины

Похожие новости

В Вологде задержали мужчину, который поджёг два дачных дома и конюшню

44-летний подозреваемый, ранее привлекавшийся к ответственности за поджоги, пояснил, что был пьян

414
0

В Череповце мужчина и женщина отравились угарным газом при пожаре в квартире

Оба пострадавших отказались от госпитализации

439
0

Семилетний ребенок получил ожоги рук и ног в результате пожара в Вологодском районе

Происшествие случилось в поселке Семенково

481
0

Три поросенка сгорели в Кич-Городецком районе из-за неисправности дымовой трубы

Происшествие случилось накануне в деревне Раменье

530
0

В Вологде из-за короткого замыкания загорелась дача в микрорайоне Прилуки

64-летняя женщина, находившаяся внутри, вышла на улицу до прибытия пожарных

550
0

Пожар произошел ночью на десятом этаже многоэтажки в Череповце

Пострадавших нет

1200
0

В Вологде произошёл пожар в конюшне на улице Ефимьевской

Сообщение о возгорании поступило около 15:00

1205
0

В Усть-Кубинском районе сгорел нежилой деревянный дом

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём

612
0

В Тотемском районе загорелся жилой дом, после работ по подключению газопровода

В пожаре пострадала одна женщина

1253
0

В Кичменгском Городке пенсионерка отравилась угарным газом при пожаре

Пострадавшую госпитализировали

732
0

Следственный комитет озвучил версии пожара на складе Ozon под Москвой

Пожар на складе тушили почти 17 часов

1254
0

В Соколе на мужчине, который ремонтировал машину, загорелась одежда

Мужчина был госпитализирован с ожогами

912
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Причиной гибели рыбы в Вологодском районе стала высокая температура
В Вологде следователи проводят проверку по факту смерти мужчины, тело которого нашли в пруду
В Вологде двухлетняя девочка пострадала в ДТП на улице Чернышевского
В Тарногском районе прекращено уголовное дело в отношении подростка, угнавшего машину
В Вологде сотрудники транспортной полиции потушили пожар в машине на стоянке у вокзала
В Грязовецком районе пенсионер убил собутыльника и сам сообщил об этом полицейским
Из онлайн-кинотеатров исчезают старые фильмы
 
18.07.2022 [Общество]

Рекламу под каблук: депутаты Госдумы рассматривают законопроект о создании единого оператора рекламы

2710
0
18.08.2022 [БлогоVO]

От Пирогова до Зосимовской / Вологда историческая. Онлайн экскурсия

191
0
16.08.2022 [Обзор Прессы]

Найдена еще одна стена Глухой башни крепости Ивана Грозного

639
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика