Из онлайн-кинотеатров исчезают старые фильмы

18.08.2022 [Общество]

Российские онлайн-кинотеатры начали терять старые фильмы и сериалы. К примеру, в одном из крупнейших сервисов — «Кинопоиске» недоступны фильмы «Маска», трилогия «Властелин колец», сериал «Друзья», фильм «1+1» и многие другие. Представители «Кинопоиска» пояснили, что продление договоров с одними компаниями стало занимать больше времени, а ряд кинопроизводителей вообще не продляют контракты на новые сроки. Если сервисы продолжат терять фильмы, эксперты заявляют о массовом оттоке пользователей.

Ранее сообщалось, что многие компании — Walt Disney, Warner Bros., Sony Pictures, Universal Pictures и другие еще весной официально остановили продажу лицензий на новые фильмы для российских кинотеатров. Однако старые библиотеки не попали под санкции и фильмы оставались в открытом доступе.

Из-за потери зарубежных фильмов некоторые сервисы стали больше закупать российского контента, а также авторского кино. Однако это вряд ли поможет удержать аудиторию пользователей. Эксперты признают, что темпы роста рынка легальных видеосервисов в последние несколько месяцев значительно упали.

«Есть тайтлы, исчезновения которых никто не заметит, а есть те, из-за которых пользователь может принять решение не продлевать подписку. В нынешних масштабах потери контента не приведут к катастрофическому сокращению числа пользователей видеосервисов, но это может произойти, если библиотеки начнут терять сотни тайтлов за короткий период времени», — уверен гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

Тэги: санкции, кинозалы, сервисы

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