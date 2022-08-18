В Вологде задержали мужчину, который поджёг два дачных дома и конюшню

18.08.2022 [Происшествия]

В Вологде полицейские задержали 44-летнего местного жителя, подозреваемого в поджогах двух дачных домов и конюшни в СНТ «Керамик», расположенном в конце улицы Гагарина.

Как NewsVO сообщал ранее, сообщение о поджоге конюшни поступило 12 августа около 15:00. В тот же день в СНТ подожгли дачи. Личность подозреваемого установили по записям с камер видеонаблюдения. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за поджоги.

«Оперативникам он рассказал, что в момент совершения преступлений был пьян», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Ущерб от действий подозреваемого устанавливается. Возбуждено уголовное дело. Вологжанину грозит до пяти лет лишения свободы.

Тэги: поджог, пожар, уголовное дело
Фото пресс-службы областного УМВД

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