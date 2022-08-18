В Грязовецком районе пенсионер убил собутыльника и сам сообщил об этом полицейским

18.08.2022 [Происшествия]

В Грязовецком районе следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 51-летнего местного жителя. В преступлении подозревается его 69-летний знакомый.

По версии следствия, инцидент произошёл на участке подозреваемого в деревне Корбино вечером 17 августа. Мужчины выпивали, поссорились, и пенсионер ударил собутыльника ножом в грудь, отчего тот скончался. После мужчина сам заявил о случившемся правоохранителям.

Подозреваемого задержали и он сознался в содеянном. Следователям предстоит установить обстоятельства происшествия. Решается вопрос об аресте задержанного. Расследование продолжается.

Тэги: убийство, пьянка, пенсионер, уголовное дело
фото пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области

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