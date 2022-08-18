Серверы ЗСО Вологодской области подверглись хакерской атаке

18.08.2022 [Общество]

В ночь на четверг, 18 августа почтовые серверы Законодательного собрания области были атакованы с неизвестных адресов. Повторные попытки нарушить их работу также были зафиксированы в начале рабочего дня.

Как рассказал на своей странице в соцсетях спикер ЗСО Андрей Луценко, после крупномасштабной июньской DDOS-атаки, которая парализовала работу сайтов органов госвласти в нескольких регионах, специалистами технической службы ЗСО была усилена защита серверов, поэтому система справляется с нагрузкой.

«Если злоумышленники усилят атаки, мы задействуем дополнительные ресурсы, чтобы обеспечить защиту портала», — рассказал Андрей Луценко.

Спикер ЗСО также напомнил, что следить за новостями регионального парламента можно на его странице ВКонтакте, а также в группе ЗСО.

Тэги: ЗСО, хакеры, атака

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