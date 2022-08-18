В Тарногском районе прекращено уголовное дело в отношении подростка, угнавшего машину

18.08.2022 [Общество]

В Тарногском районе суд рассмотрел уголовное дело в отношении несовершеннолетнего местного жителя, обвиняемого в угоне.

Инцидент произошёл в мае 2022 года. Юноша был пьян и, проходя по одной из улиц деревни, заметил автомобиль «Фольксваген Гольф» с ключами внутри. Он решил на нём прокатиться. По пути молодой человек не справился с управлением, машину занесло и она съехала в кювет.

«В судебном заседании потерпевший заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

При таких обстоятельствах суд прекратил уголовное дело.

Тэги: угон, подростки, ДТП, суд, прекращение уголовного дела

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