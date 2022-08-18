Череповецкие трамваи начнут считать пассажиров

В Череповец в ближайшее время будут поставлены еще четыре новых трамвая. Как рассказал мэр города Вадим Германов, это будут знакомые горожанам «Львята».

«Обновленные трамваи будут полностью низкопольными, с кондиционерами в салоне и кабине водителя. Все вагоны оснащены портами для зарядки мобильных устройств. Кстати, в техзадании особо прописано, что располагаться они должны на поручнях по левому борту: USB-кабель не станет препятствием для выходящих пассажиров», - рассказал в соцсетях череповецкий градоначальник.

Также в техзадании прописано, что в трамваях появится система подсчета входящих и выходящих пассажиров. Таким образом транспортное предприятие получит статистику наполняемости салонов. Эта система поможет совершенствовать графики движения и понимать, какие направления и в какое время суток наиболее востребованы.