Череповецкие трамваи начнут считать пассажиров

18.08.2022 [Общество]

В Череповец в ближайшее время будут поставлены еще четыре новых трамвая. Как рассказал мэр города Вадим Германов, это будут знакомые горожанам «Львята».   

«Обновленные трамваи будут полностью низкопольными, с кондиционерами в салоне и кабине водителя. Все вагоны оснащены портами для зарядки мобильных устройств. Кстати, в техзадании особо прописано, что располагаться они должны на поручнях по левому борту: USB-кабель не станет препятствием для выходящих пассажиров», - рассказал в соцсетях череповецкий градоначальник.  

Также в техзадании прописано, что в трамваях появится система подсчета входящих и выходящих пассажиров. Таким образом транспортное предприятие получит статистику наполняемости салонов. Эта система поможет совершенствовать графики движения и понимать, какие направления и в какое время суток наиболее востребованы.

«Отдельно прописана мощность отопительной системы: она должна поддерживать комфортную температуру, даже если за окном минус 40 градусов. Надеемся, что таких суровых зим у нас не будет, но мощные печки на севере точно не помешают», - уверен Вадим Германов.

Тэги: трамваи, Череповец, городской транспорт

ТОП НЕДЕЛИ

Молодая пара из Бабаево попала в проект «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница»
В Великоустюгском районе задержан подозреваемый в убийстве женщины, которую искали больше недели
Женщину, которую разыскивали в Великом Устюге больше десяти дней, нашли убитой
В Вологде задержали подозреваемого в убийстве, совершённом 20 лет назад
Водители Череповца бьют рекорды по скорости на новом мосту
В Бабаево сошел с рельсов электровоз
В ходе спецоперации в Украине погиб Виктор Лешуков из Никольского района
В администрации Вологды освобождается кресло начальника департамента городского хозяйства
Ребенок погиб, выпав из окна многоквартирного дома в Вологде
Рекомендательный масочный режим вводится в общественных местах и в транспорте в Вологодской области с 18 августа

Похожие новости

Череповец получит еще 300 миллионов на новые трамваи

Сейчас в Череповце 45 трамваев

510
0

В Череповец закупят еще 13 трамваев по программе «Чистый воздух»

В этом году планируется закупить четыре новых трамвая, в следующем — ещё девять   

1502
0

В Череповце сломавший контролеру руку безбилетный пассажир сам пришел в полицию

По его словам, он не безбилетник, за проезд заплатил через валидатор, но сел телефон, поэтому не смог предъявить контролеру электронный чек

1492
0

В череповецком трамвае появился бесплатный Wi-Fi

В ближайшее время бесплатным интернетом будут оснащены все новые трамваи города

1109
0

В Череповце «львята» вышли на трамвайный маршрут

В городе металлургов началась эксплуатация новых трамваев 71-911ЕМ, называемых «львятами»

1070
0

Трамвай №4 загорелся во время движения в Череповце

Пассажиров эвакуировали, на место были вызваны пожарные

2293
0

12 новых трамваев поступили в Череповец

Сейчас они проходят обкатку, выпустить новую технику на линию планируют в сентябре

2128
0

«Кототрамвай» ездит по улицам Череповца

«Пёсотрамвай» обещают выпустить этим летом

1198
0

Купюроприемники появятся в череповецких трамваях

В МУП «Электротранс» отмечают, что это позволит вагоновожатой не отвлекаться на продажу билетов за наличные

961
0

В Череповце мужчина попал под трамвай

Он ремонтировал свою "Газель" рядом с путями и не убедился в отсутствии транспортного средства

1918
0

Бесплатный проезд для пассажиров низкопольного трамвая в Череповце продлили до 15 октября

Мэрия договаривается о тестировании вагона другого производителя

1225
0

Еще один низкопольный трамвай отправили испытывать в Череповец

Предыдущая модель вызвала недовольство у пассажиров планировкой салона: спускаться и подниматься по крутым ступенькам неудобно

4630
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде задержали мужчину, который поджёг два дачных дома и конюшню
Серверы ЗСО Вологодской области подверглись хакерской атаке
В Череповце из-за неисправности загорелся автомобиль «Лада Приора»
Череповецкие трамваи начнут считать пассажиров
В Вологде в пруду нашли тело мужчины
Житель Сокола получил 14 лет колонии за убийство годовалой давности
В Череповецком районе мужчина и 15-летний подросток погибли в ДТП
 
18.07.2022 [Общество]

Рекламу под каблук: депутаты Госдумы рассматривают законопроект о создании единого оператора рекламы

2699
0
18.08.2022 [БлогоVO]

Ловим мощное полярное сияние в прямом эфире // aurora borealis

285
0
16.08.2022 [Обзор Прессы]

Найдена еще одна стена Глухой башни крепости Ивана Грозного

613
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика