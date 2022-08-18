Житель Сокола получил 14 лет колонии за убийство годовалой давности

18.08.2022 [Общество]

В Соколе районный суд приговорил к 14 годам 29-летнего местного жителя за убийство, совершенное год назад.

Как ранее сообщалось, 15 августа двое жителей Сокола уехали на рыбалку на реку Сухона. Позже домой вернулся только один из рыбаков, а второй — 32-летний мужчина, бесследно исчез. Родные заявили о его пропаже и правоохранительные органы начали выяснять обстоятельства исчезновения у вернувшегося рыбака.

Тот рассказал, что во время рыбалки товарищу стало плохо и он пошел ловить машину, чтобы уехать домой.

Спустя три дня на месте сгоревшего дачного дома около деревни Шитробово следователи нашли останки человека. После проведения генетической экспертизы было установлено, что останки принадлежат пропавшему рыбаку.  

После допросов многочисленных свидетелей, владельцев сгоревшего дачного дома, запроса сведений о телефонных звонках обоих мужчин следователи пришли к выводу, что показания вернувшегося с рыбалки товарища пропавшего лживы.

«Учитывая пробелы в показаниях мужчины, было принято решение о проведении обысков по месту жительства и в помещениях, которыми он пользовался. Так, при осмотре гаража был обнаружен металлический котелок. Следственным путем было установлено, что этот предмет присутствовал среди прочей посуды на рыбалке 15 августа. При тщательном осмотре следователем-криминалистом, применявшим мобильные источники экспертного света, а также экспресс-тесты, на нем была обнаружена кровь пропавшего», — рассказали в региональном управлении Следкома.

Благодаря собранным доказательствам у следствия появились основания для задержания подозреваемого.

Следствием и судом было установлено, что смертельные повреждения потерпевшему были причинены фигурантом уголовного дела в доме, на месте которого в последующем следователи обнаружили останки погибшего. После содеянного злоумышленник поджег дом и скрылся с места происшествия.

Суд посчитал, что собранных в ходе расследования доказательств о его причастности к убийству достаточно для вынесения обвинительного приговора.  

Тэги: приговор, убийство, следственный комитет

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