Полпред правительства Вологодской области Алексей Лысов перешел на работу в Запорожье

Полпред правительства Вологодской области по организации взаимодействия с федеральными органами власти Алексей Лысов переходит на работу в Запорожскую область. Его назначили заместителем председателя Совета министров Запорожской области по социальным вопросам.

О кадровой перестановке в правительстве Запорожской области рассказал военный обозреватель Юрий Подоляка.

Алексей Лысов — коренной вологжанин, Окончил Вологодский государственный технический университет по специальности «Национальная экономика», в органах власти работает с 2007 года.

В 2018 году Лысов победил во Всероссийском конкурсе управленцев «Лидеры России» и ушел на работу в администрацию президента. В декабре 2019 года его назначили полномочным представителем правительства Вологодской области по организации взаимодействия с федеральными органами власти.

Как ранее сообщалось, месяц назад на работу в правительство Запорожской области также перешел первый заместитель губернатора Вологодской области Антон Кольцов.