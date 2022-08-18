Автомобиль Фольксваген Поло перевернулся на трассе в Сямженском районе

Автомобиль Фольксваген Поло перевернулся на 14-м километре автодороги «Юковская – Голузино» на территории Сямженского района. Авария произошла накануне около восьми часов вечера.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, «40-летний мужчина, управляя автомобилем Фольксваген Поло не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства на проезжей части.

«В результате ДТП пострадал водитель иномарки и его пассажир – мужчина 1978 г.р. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести были доставлены в медучреждение», - также говорится в сообщении.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.