Автомобиль Фольксваген Поло перевернулся на трассе в Сямженском районе

18.08.2022 [Происшествия]

Автомобиль Фольксваген Поло перевернулся на 14-м километре автодороги «Юковская – Голузино» на территории Сямженского района. Авария произошла накануне около восьми часов вечера.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, «40-летний мужчина, управляя автомобилем Фольксваген Поло не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства на проезжей части.  

«В результате ДТП пострадал водитель иномарки и его пассажир – мужчина 1978 г.р. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести были доставлены в медучреждение», - также говорится в сообщении.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Тэги: ДТП, пострадавшие, трасса

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