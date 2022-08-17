Две выставки горячих эмалей открылись в Центре ремесел в Вологде

17.08.2022 [Культура]

Две выставки горячих эмалей «Черное и белое» и «Фантазии художника» открылись в Центре ремесел в Вологде.

В экспозиции вошли 60 работ 22 российских художников из ведущих эмальерных мастерских России. 

– Прекрасные произведения, демонстрируют тончайшие нюансы техники горячей эмали, – сообщается в анонсе мероприятия. 

Горячая или ювелирная эмаль – это легкоплавкое стекло, в которое для цвета и прозрачности вводятся различные минеральные добавки. 

Эмали плавят при температуре 650 - 800 °С. Из-за высокой сложности изготовления каждое такое изделие уникально, потому что повторить его невозможно.

Выставки можно посетить до 25 сентября в Центре ремесел по адресу: Вологда, Благовещенская, 20, ежедневно с 9:00 до 18:00, без выходных.

Возрастные ограничения: (6+).

Тэги: выставка, ювелир

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