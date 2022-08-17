В Череповце безбилетник заплатил больше 4000 рублей за проезд в трамвае

17.08.2022 [Общество]

В Череповце пассажир-безбилетник заплатил больше 4000 рублей за проезд в трамвае, сообщает официальный сайт города. Дело в отношении череповчанина рассмотрел мировой суд.

Установлено, что инцидент произошёл в мае 2022 года в трамвае маршрута № 4. Мужчина отказался платить за проезд, кричал и буянил. Контролёры высадили других пассажиров и заблокировали двери. На улице Олимпийской на место происшествия прибыли полицейские.

«С буйным безбилетником разбирались три часа. В итоге он оплатил проезд, ему выписали штраф в 500 рублей. Кроме того, „Электротранс“ подал на него в суд, так как за время простоя трамвая мы понесли 3100 рублей убытков», — рассказал cherinfo представитель компании-перевозчика.

Суд встал на сторону перевозчика и взыскал с мужчины штраф, убыток за простой и госпошлину — всего 4000 рублей.

Тэги: безбилетники, пассажиры, трамвай, штраф, суд, взыскание

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