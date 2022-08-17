На Вологодчине будут отмечать День вологодского масла

17.08.2022 [Общество]

Вологодские депутаты Заксобрания вышли с инициативой об установлении праздника, посвященному одному из главных брендов региона – вологодскому маслу. По словам спикера регионального ЗСО Андрея Луценко, инициатива принадлежит депутатам постоянного комитета по аграрному комплексу и продовольствию.

Авторы законопроекта считают, что «Вологодское масло» стало национальным достоянием, а также наименованием товара, напрямую связанного с местом его изготовления. Продукт пользуется повышенным спросом у российских покупателей и гостей нашей страны.

«Поскольку бренд «Вологодское масло» известен не только в Вологодской области, но и за её пределами, установление этой праздничной даты позволит закрепить исторические традиции производства «Вологодского масла» в нашем регионе. Это будет способствовать укреплению экономического и делового сотрудничества молокоперерабатывающих предприятий области, дальнейшей популяризация этого бренда и высокого качества вологодских продуктов», - подчеркнул Андрей Луценко.

По словам спикера ЗСО, идея поддержана правительством области. Губернатор Олег предложил установить дату празднования Дня вологодского масла 25 октября – в день рождения Николая Васильевича Верещагина, основоположника молочного дела в России.

Именно Николай Верещагин обратил внимание на обильные заливные вологодские луга, на расширение и упорядочивание скотоводства Вологодской губернии и всячески способствовал развитию здесь маслоделия. Благодаря его настойчивой пропаганде производства масла появились предприятия - сначала по выработке сыров, а затем и сливочного масла.

 

Тэги: вологодское масло, праздник, ЗСО

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