В Сокольском районе гадалка украла серьги у пенсионерки во время обряда по снятию порчи

17.08.2022 [Общество]

В Сокольском районе суд прекратил уголовное дело в отношении гадалки, которая украла серьги у пенсионерки.

Выяснилось, что потерпевшая сама пригласила обвиняемую, чтобы та сняла с неё порчу. В ходе «обряда» женщина сказала пенсионерке снять серьги и положить их в банку.

«Когда пенсионерка отвлеклась, цыганка похитила серьги, чем причинила потерпевшей материальный ущерб в размере 8000 рублей», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Пострадавшая сама заявила ходатайство о прекращении уголовного дела, так как женщины примирились. При таких обстоятельствах дело было прекращено.

Тэги: гадалка, пенсионерка, кража, прекращение уголовного дела

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