Перспективы благоустройства парка Мира Вологды обсудят архитекторы с горожанами

17.08.2022 [Общество]

Вологодские архитекторы, представители городской администрации, специалисты Лаборатории городской среды, представители горадминистрации, а также горожане обсудят концепцию благоустройства парка Мира Вологды. Встреча пройдет 17 августа в 18 часов в Городском дворце культуры. Также для желающих будет организована прямая трансляция мероприятия.  

Как сообщает пресс-служба городской администрации, на встрече представят результаты предпроектного исследования парка, а вологжанами будут разработаны рекомендации для дальнейшей работы по созданию концепции развития территории.

Разработка концепции развития парка Мира идет на принципах государственно-частного партнёрства. Благотворителем выступает предприниматель Антон Никитин.

 

Тэги: парк Мира, благоустройство

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