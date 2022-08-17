Перспективы благоустройства парка Мира Вологды обсудят архитекторы с горожанами

Вологодские архитекторы, представители городской администрации, специалисты Лаборатории городской среды, представители горадминистрации, а также горожане обсудят концепцию благоустройства парка Мира Вологды. Встреча пройдет 17 августа в 18 часов в Городском дворце культуры. Также для желающих будет организована прямая трансляция мероприятия.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, на встрече представят результаты предпроектного исследования парка, а вологжанами будут разработаны рекомендации для дальнейшей работы по созданию концепции развития территории.

Разработка концепции развития парка Мира идет на принципах государственно-частного партнёрства. Благотворителем выступает предприниматель Антон Никитин.