Житель Череповца во время ссоры из-за денег сломал сожительнице ногу

В Череповце суд вынес приговор 27-летнему местному жителю, признанному виновным в причинении тяжкого вреда здоровью сожительницы.

По материалам дела, инцидент произошёл в январе 2022 года. Мужчина попросил у потерпевшей денег, чтобы расплатиться за принятый им на работе металлолом. Та отказала и они поссорились.

«В ходе ссоры сожительница расцарапала подсудимому лицо и порвала цепочку на шее. Тот, разозлившись, сильно пнул её по ноге. В результате удара женщине был причинен оскольчатый перелом правой ноги со смещением», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В суде пострадавшая пояснила, что простила мужчину и они продолжают жить вместе. С учётом непогашенных судимостей за кражу и мошенничество, осуждённому назначено окончательное наказание в виде четырёх лет колонии общего режима.