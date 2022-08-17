Житель Череповца во время ссоры из-за денег сломал сожительнице ногу

17.08.2022 [Общество]

В Череповце суд вынес приговор 27-летнему местному жителю, признанному виновным в причинении тяжкого вреда здоровью сожительницы.

По материалам дела, инцидент произошёл в январе 2022 года. Мужчина попросил у потерпевшей денег, чтобы расплатиться за принятый им на работе металлолом. Та отказала и они поссорились.

«В ходе ссоры сожительница расцарапала подсудимому лицо и порвала цепочку на шее. Тот, разозлившись, сильно пнул её по ноге. В результате удара женщине был причинен оскольчатый перелом правой ноги со смещением», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В суде пострадавшая пояснила, что простила мужчину и они продолжают жить вместе. С учётом непогашенных судимостей за кражу и мошенничество, осуждённому назначено окончательное наказание в виде четырёх лет колонии общего режима.

Тэги: ссора, деньги, драка, вред здоровью, суд, приговор

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