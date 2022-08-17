Вологжанин убил соседа за то, что тот выпивал без него

В Вологде суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в убийстве 59-летнего соседа по квартире.

Инцидент произошёл в съёмной квартире на улице Можайского в ночь на 22 ноября 2021 года. Мужчины долгое время выпивали вместе и поссорились. Подсудимый избил и задушил потерпевшего.

«После причинения телесных повреждений злоумышленник, убедившись в смерти 59-летнего товарища, пытался укрыть следы совершенного преступления: вымыл пол, выстирал свою одежду, переместил тело из квартиры на лестничную площадку и лег спать», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Тело погибшего нашли соседи. Обвиняемый пояснил, что ссора произошла из-за того, что накануне потерпевший выпивал без него.

Осуждённому назначено наказание в виде восьми лет и девяти месяцев колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.