Вашкинская сыроварня взяла четыре медали Всероссийского гастрономического фестиваля

Вашкинская сыроварня завоевала четыре медали на Всероссийском гастрономическом фестивале «Сыр! Пир! Мир!».

В частности, две золотые медали получили сыры «Старовологодский» (грюйер) и «Липин Бор» (манчего дель руссо) в номинации «выдержанные сыры».

Также сыр «Липин Бор» получил серебряную медаль в номинации «Овечьи сыры». Еще один сыр — «Бокаччо» взял бронзу в номинации «Козьи твёрдые сыры».

Крупнейший в России фестиваль фермерских продуктов прошел в этом году в России уже седьмой раз. В нём приняли участие более 350 хозяйств из 54 регионов страны. В рамках конкурса «Лучший сыр России — 2022» на суд жюри было представлено более тысячи образцов разных сыров.