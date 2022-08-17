Вашкинская сыроварня взяла четыре медали Всероссийского гастрономического фестиваля

17.08.2022 [Общество]

Вашкинская сыроварня завоевала четыре медали на Всероссийском гастрономическом фестивале «Сыр! Пир! Мир!».

В частности, две золотые медали получили сыры «Старовологодский» (грюйер) и «Липин Бор» (манчего дель руссо) в номинации «выдержанные сыры».

Также сыр «Липин Бор» получил серебряную медаль в номинации «Овечьи сыры». Еще один сыр — «Бокаччо» взял бронзу в номинации «Козьи твёрдые сыры».

Крупнейший в России фестиваль фермерских продуктов прошел в этом году в России уже седьмой раз. В нём приняли участие более 350 хозяйств из 54 регионов страны. В рамках конкурса «Лучший сыр России — 2022» на суд жюри было представлено более тысячи образцов разных сыров.

 

Тэги: Победа, сыры, фестиваль

ТОП НЕДЕЛИ

Молодая пара из Бабаево попала в проект «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница»
В Великоустюгском районе задержан подозреваемый в убийстве женщины, которую искали больше недели
Женщину, которую разыскивали в Великом Устюге больше десяти дней, нашли убитой
В Вологде задержали подозреваемого в убийстве, совершённом 20 лет назад
Водители Череповца бьют рекорды по скорости на новом мосту
В Бабаево сошел с рельсов электровоз
В ходе спецоперации в Украине погиб Виктор Лешуков из Никольского района
В администрации Вологды освобождается кресло начальника департамента городского хозяйства
Ребенок погиб, выпав из окна многоквартирного дома в Вологде
Убил, а потом сбросил тело в реку: в Великоустюгском районе продолжается расследование убийства исчезнувшей женщины

Похожие новости

Футболисты вологодского «Динамо» одержали вторую победу в чемпионате Второй лиги

Вологжане накануне принимали ФК «Муром» из одноименного города

613
0

Вологжанин Алексей Чусов одержал победу на Кубке Белоруссии по мотоджихану

Победа позволила вологжанину перейти в класс профессионалов

1174
0

Четыре золотые медали завоевали вологжане на Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике

Всего в копилке вологодских спортсменов семь медалей

1082
0

Вологодская область заняла первое место на Чемпионате СЗФО по восточным единоборствам

Соревнования прошли в СК «Новая Арена» Санкт-Петербурга

1162
0

13 медалей завоевали вологжане на Кубке России по джиу-джитсу

Турнир прошел в выходные в Рязани

1042
0

4 золотые медали завоевали вологодские боксеры на Первенстве Северо-Западного округа

Соревнования среди юношей 2008–2009 гг. р. прошли в выходные в Великих Луках

929
0

Вологодские голболистки стали чемпионками России

В финале чемпионата, который состоялся 5 апреля, вологжанки переиграли соперниц из Тульской области

947
0

Воспитанники хоккейной школы «Северсталь стали победителями Первенства СЗФО

Череповчане одержали три победы в трех матчах, с общим счётом 40:7

1130
0

«Золото» и «серебро» завоевали вологжане на Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам «Праздник Севера»

Вологодскую область на соревнованиях представляли Юлия Чекалева, Лидия Федосова и Даниил Тарасов

914
0

Череповецкая «Северсталь» одержала вторую победу в раунде плей-офф над московским «Динамо»

Игра прошла в рамках 1/4 финала Западной конференции КХЛ

1005
0

Череповецкий спортсмен одержал победу на Чемпионате СЗФО по вольной борьбе

Руслан Сефербеков выступал в весовой категории до 92 кг

951
0

Череповецкий «Алмаз» два раза победил «Сахалинские Акулы» в регулярном чемпионате МХЛ

Игры прошли 22 и 23 февраля и получились достаточно упорными

986
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце безбилетник заплатил больше 4000 рублей за проезд в трамвае
Жители Вологды предлагают убрать с площади Революции крест, «зуб», установить фонтан и амфитеатр, а также поменять название площади
На Вологодчине будут отмечать День вологодского масла
Перспективы благоустройства парка Мира Вологды обсудят архитекторы с горожанами
Вологжанин убил соседа за то, что тот выпивал без него
Вашкинская сыроварня взяла четыре медали Всероссийского гастрономического фестиваля
Ребёнка, пропавшего накануне в Череповецком районе, нашли в Череповце
 
18.07.2022 [Общество]

Рекламу под каблук: депутаты Госдумы рассматривают законопроект о создании единого оператора рекламы

2646
0
16.08.2022 [БлогоVO]

Ушёл Анатолий Леонидович Кононов, судья Конституционного суда России в отставке

419
0
16.08.2022 [Обзор Прессы]

Найдена еще одна стена Глухой башни крепости Ивана Грозного

518
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика