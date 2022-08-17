Ребёнка, пропавшего накануне в Череповецком районе, нашли в Череповце

17.08.2022 [Происшествия]

В Череповце полицейские нашли ребёнка, пропавшего накануне в деревне Нова Череповецкого района.

Отец 10-летнего мальчика рассказал, что сын ушёл гулять около 10:30 и не вернулся домой. К поискам были привлечены волонтёры и сотрудники полиции. «Потеряшку» нашли около 22:30 в Зашекснинском районе Череповца.

«Со слов ребенка, он решил навестить свою бабушку, но ее не оказалось дома. Мальчик проехал на велосипеде более 20 км», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Школьника доставили в отдел полиции, а после передали родителям.

Тэги: потеряшки, поиски
Фото пресс-службы УМВД РФ по Вологодской области

ТОП НЕДЕЛИ

Молодая пара из Бабаево попала в проект «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница»
В Великоустюгском районе задержан подозреваемый в убийстве женщины, которую искали больше недели
Женщину, которую разыскивали в Великом Устюге больше десяти дней, нашли убитой
В Вологде задержали подозреваемого в убийстве, совершённом 20 лет назад
Водители Череповца бьют рекорды по скорости на новом мосту
В Бабаево сошел с рельсов электровоз
В ходе спецоперации в Украине погиб Виктор Лешуков из Никольского района
В администрации Вологды освобождается кресло начальника департамента городского хозяйства
Ребенок погиб, выпав из окна многоквартирного дома в Вологде
Убил, а потом сбросил тело в реку: в Великоустюгском районе продолжается расследование убийства исчезнувшей женщины

Похожие новости

В Никольске полицейские за полчаса нашли потерявшихся детей

Двое малышей, оставшись без присмотра, ушли из дома и прошли по городу почти два километра

716
0

В Вологде служебная овчарка по кличке Центавр помогла найти пропавшего ребёнка

Выяснилось, что мальчик ушёл гулять и не сказал об этом матери

993
0

В Вологде служебная собака по кличке Царина помогла найти пропавшего подростка

Он гулял допоздна и побоялся идти домой, испугавшись, что родители будут его ругать

1342
0

В Череповце росгвардейцы нашли школьника, который не вернулся домой с прогулки

Он сказал, что просто катался на самокате

1271
0

В Грязовце полицейские спасли пенсионера, который пролежал в снегу около двух часов

Мужчину доставили в больницу с диагнозом «переохлаждение организма и обморожение конечностей»

1198
0

В Вологде нашли пропавшего девятилетнего мальчика

Он ушёл из дома в магазин за минералкой 27 февраля и не вернулся

3627
0

В Вытегре росгвардейцы спасли женщину, которая ночью ушла из дома в одном халате

Она не смогла пояснить, куда и зачем пошла так поздно

1225
0

В Вологде служебная собака по кличке Лотти помогла найти пропавшую школьницу

14-летняя девочка ушла из дома и не вернулась. Как выяснилось, она направлялась к бабушке.

1685
0

В Вологде служебная собака по кличке Центавр помогла найти потерявшегося школьника

11-летний ребёнок не вернулся после школы домой и спал в подъезде

1383
0

В Вологде нашли потерявшегося подростка

Жизни и здоровью 12-летнего Сергея Комарова ничего не угрожает

5413
0

В Вологде росгвардейцы вернули домой 13-летнюю школьницу

Она потерялась в районе Осановского проезда и не знала, как вернуться в Водники

1995
0

В Вологде росгвардейцы вернули домой потерявшуюся девочку

В домашней одежде и без обуви она пришла в магазин на улице Разина

1315
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Ребёнка, пропавшего накануне в Череповецком районе, нашли в Череповце
В Череповце директора и двоих работников организации, обслуживающей полигон «Северстали», осудили за кражи металлолома
В Череповце в реке нашли тело утонувшего мужчины
В Череповце мужчина и женщина отравились угарным газом при пожаре в квартире
Концерт фестиваля «Музыкальная экспедиция» пройдет в усадьбе Хвалевское 3 сентября
Вологжанина могут наказать за поджог фаера во время футбольного матча
Арт-объект «Посидим, поокаем» чинят в Вологде
 
18.07.2022 [Общество]

Рекламу под каблук: депутаты Госдумы рассматривают законопроект о создании единого оператора рекламы

2636
0
16.08.2022 [БлогоVO]

Ушёл Анатолий Леонидович Кононов, судья Конституционного суда России в отставке

364
0
16.08.2022 [Обзор Прессы]

Найдена еще одна стена Глухой башни крепости Ивана Грозного

495
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика