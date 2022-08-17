Ребёнка, пропавшего накануне в Череповецком районе, нашли в Череповце

В Череповце полицейские нашли ребёнка, пропавшего накануне в деревне Нова Череповецкого района.

Отец 10-летнего мальчика рассказал, что сын ушёл гулять около 10:30 и не вернулся домой. К поискам были привлечены волонтёры и сотрудники полиции. «Потеряшку» нашли около 22:30 в Зашекснинском районе Череповца.

«Со слов ребенка, он решил навестить свою бабушку, но ее не оказалось дома. Мальчик проехал на велосипеде более 20 км», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Школьника доставили в отдел полиции, а после передали родителям.