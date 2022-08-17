В Череповце директора и двоих работников организации, обслуживающей полигон «Северстали», осудили за кражи металлолома

В Череповце суд вынес приговор директору и двоим работникам организации, обслуживающей полигон промышленных отходов завода «Северсталь», признанных виновными в кражах металлолома.

Используя служебное положение, преступная группа давала указания рабочим доставать металлолом из массы промышленных отходов и складировать в определённом подсудимыми месте. После обвиняемые сбывали лом под чужими паспортными данными. Общий ущерб от их действий составил 2 251 640 рублей. Мужчины смогли украсть больше 450 тонн лома. Во время очередного хищения их задержали.

«Подсудимые вину в совершении преступления признали частично, суду показали, что сговора между ними не было, они собирали с полигона металл, сотрудники „Северстали“ видели, что металл накапливается. Металл реализовывали, деньги шли, в том числе, и на обслуживание полигона», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Руководителю преступной группы — директору — назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Остальным осуждённым назначены наказания в виде трёх с половиной лет лишения свободы условно с аналогичными испытательными сроками.

Отмечается также, что ПАО «Северсталь» не заявляло иски о возмещении ущерба, но в декабре 2021 года один из осуждённых перевёл на расчётный счёт организации 2 251 640 рублей, таким образом возместив ущерб.