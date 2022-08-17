В Череповце мужчина и женщина отравились угарным газом при пожаре в квартире

17.08.2022 [Происшествия]

В Череповце 81-летняя женщина и 59-летний мужчина отравились угарным газом при пожаре в квартире дома на улице Луначарского.

Сообщение о возгорании поступило 16 августа в 19:14. Сгорели ковёр, постельные принадлежности и пластиковая дверь балкона. Пострадавших спасли пожарные: они вывели их на улицу и передали работникам «скорой». Мужчина и женщина отказались от госпитализации.

Предварительная причина происшествия — неосторожное обращение с огнём, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Тэги: пожар, пострадавшие, угорели, спасли
фото пресс-службы ГУ МЧС по Вологодской области

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