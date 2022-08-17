Вологжанина могут наказать за поджог фаера во время футбольного матча

17.08.2022 [Происшествия]

В Вологде задержан футбольный фанат, который поджог фаер во время матча. Как посчитали сотрудники регионального УМВД, «подобные действия при большом скоплении людей могли привести к непоправимым последствиям».  

«Сотрудники УМВД России по городу Вологде, обеспечивавшие охрану общественного порядка, задержали нарушителя. Им оказался 31-летний вологжанин. Свое поведение болельщик объяснил наплывом эмоций», — рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

В отношении нарушителя был составлен административный протокол и сейчас наказание для него должен определить суд.

Санкция статьи, по которой нарушитель будет привлечен к ответственности, предусматривает штраф, обязательные работы, а также запрет на посещение мест проведения официальных спортивных мероприятий.  

 

Тэги: фанаты, нарушение закона

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