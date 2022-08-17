Арт-объект «Посидим, поокаем» чинят в Вологде

Арт-объект «Посидим, поокаем», который стоит на набережной в Вологде, нуждается в ремонте. У железной раскрытой книги со стихами Рубцова отвалились кленовый лист и страница.
– Сначала на левой странице лежал кленовый лист, закрывающий первую строфу стихотворения. Затем лист «улетел», все стихотворение стало доступно для прочтения. Сегодня, смотрим, «улетел» лист книги. Вырвали.... Скоро до дыр зачитаем! – написала на своей странице в социальной сети вологжанка Светлана Полякова.
Арт-объект «Посидим, поокаем». Фото Светланы Поляковой
Напомним, железная гармонь и томик стихов Рубцова появились на скамейке на берегу реки Вологды в 2016 году. Это был подарок от кузнецов в День города в рамках фестиваля «Голос ремесел».
Как пояснили NewsVo в администрации города Вологды, вандалы тут ни причем, во всем виновата ржавчина.
– Со временем ржавчина подточила страницу, и она отвалилась, – рассказал NewsVo Александр Соснин, начальник отдела содержания улично-дорожной сети города Вологды МКУ «Служба городского хозяйства». – Более того, один из активистов подобрал эту страницу и в ближайшее время ее вернут на место.
Арт-объект «Посидим, поокаем». Фото: cultinfo.ru
По словам Александра Соснина, вологжане достаточно бережно относятся к памятникам и арт-объектам.
– Бывает, что приходится смывать или закрашивать надписи, но серьезных поломок давно не было. По крайней мере, в этом году точно. Недавно пришлось убирать надпись с нового памятника материнству на бульваре Пирогова. Кто-то написал там неприличное слово. Подрядчик его зашкурил, – говорит Александр Соснин.