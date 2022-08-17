Мэр Вологды представил в Москве экостандарт города

Презентацию экологического стандарта Вологды представил в Москве мэр города Сергей Воропанов. Мероприятие прошло на площадке ВЭБ.РФ в рамках выездного заседания экспертного совета по устойчивому развитию при комитете Госдумы по экономической политике. В мероприятии приняли участие представители ВЭБ.РФ, федеральные парламентарии, а также главы субъектов и мэры 100 крупных городов России и 18 моногородов.

Стратегия «ЭкоВологда» была выбрана как формирование экономики замкнутого цикла и экологического пространства полтора года назад. Она включает в себя несколько направлений — «зеленая экономика», «зелёная инфраструктура», «зелёное строительство», «зеленые» стандарты

экопросвещение горожан и многое другое. Стратегия нацелена на решение конкретных проблем города и рассчитана до 2030 года.

«Тема экологии была изначально объединяющей власть, население и бизнес. Это показали социологические исследования, проведенные в самом начале этой работы. Большинство вологжан считают эту тему важной, одобряют действия, направленные на сохранение окружающей среды, и готовы дальше участвовать в таких проектах», — рассказал Сергей Воропанов.

В июле 2022 года был утвержден экологический стандарт областной столицы, разработанный при поддержке Российского экологического общества. Как сообщает пресс-служба городской администрации, Вологда стала первым городом в России, принявшим подобный документ. Он касается сохранения чистого воздуха, воды, природных территорий и благоприятной окружающей среды для жителей, совершенствования системы обращения с отходами.

Сергей Воропанов также рассказал о конкретных мероприятиях по реализации Экостандарта. Это, в частности, проект по раздельному сбору мусора, установка не только контейнеров, но и фандоматов, а в 2023 году — открытие пунктов приема раздельно собранных отходов. Запланирована и рекультивация городской свалки на улице Мудрова, сейчас разрабатывается необходимая проектная документация.

В ходе международного форума «Экология: город, экономика, люди» городской Экостандарт получил полную поддержку экспертов, заявивших, что опыт Вологды является примером для других регионов и муниципалитетов.