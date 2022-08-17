Мама с десятилетней дочкой попали под колеса автомобиля в Череповце

В Череповце под колеса автомобиля Дэу Нексия попали 30-летняя женщина и ее 10-летняя дочка. Происшествие случилось напротив дома №36 по улице Сталеваров. Как сообщает ГИБДД Череповца, пострадавшие переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора, когда были сбиты автомобилем под управлением 48-летнего мужчины.

В результате ДТП мама с дочкой с травмами были доставлены в больницу. В ГИБДД Череповца также рассказали, что у водителя Дэу имелись признаки опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался