Мама с десятилетней дочкой попали под колеса автомобиля в Череповце

17.08.2022 [Происшествия]

В Череповце под колеса автомобиля Дэу Нексия попали 30-летняя женщина и ее 10-летняя дочка. Происшествие случилось напротив дома №36 по улице Сталеваров. Как сообщает ГИБДД Череповца, пострадавшие переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора, когда были сбиты автомобилем под управлением 48-летнего мужчины.

В результате ДТП мама с дочкой с травмами были доставлены в больницу. В ГИБДД Череповца также рассказали, что у водителя Дэу имелись признаки опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался

 

Тэги: ДТП, пострадали люди, светофор

ТОП НЕДЕЛИ

Молодая пара из Бабаево попала в проект «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница»
В Великоустюгском районе задержан подозреваемый в убийстве женщины, которую искали больше недели
Женщину, которую разыскивали в Великом Устюге больше десяти дней, нашли убитой
В Вологде задержали подозреваемого в убийстве, совершённом 20 лет назад
Водители Череповца бьют рекорды по скорости на новом мосту
В Бабаево сошел с рельсов электровоз
В ходе спецоперации в Украине погиб Виктор Лешуков из Никольского района
В администрации Вологды освобождается кресло начальника департамента городского хозяйства
Ребенок погиб, выпав из окна многоквартирного дома в Вологде
Убил, а потом сбросил тело в реку: в Великоустюгском районе продолжается расследование убийства исчезнувшей женщины

Похожие новости

В Вологде на улице Гагарина сбили пенсионера на велосипеде

Мужчина получил травмы, но госпитализация ему не потребовалась

571
0

В Череповце водитель «Шевроле Лачетти» сбил подростка на велосипеде

12-летнего пострадавшего госпитализировали с травмами

853
0

В Вологде подросток на мотоцикле столкнулся с машиной

Пострадавшего госпитализировали с травмами

948
0

В Вологде подросток, перебегавший дорогу на красный свет, попал под колеса автомобиля

Подросток травмирован и был доставлен в больницу

833
0

На трассе в Харовском районе перевернулся автомобиль «Дэу Матиз»: водитель погиб, три пассажира пострадали

Обстоятельства аварии устанавливаются

948
0

В Кадуйском районе подросток попал в больницу после падения с мотоцикла

Его госпитализировали в тяжёлом состоянии

722
0

В Великом Устюге на улице Красной сбили пешехода

Мужчина отделался царапиной на подбородке и отказался от госпитализации

571
0

В Великом Устюге машина ДПС попала в аварию

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия

817
0

На трассе в Череповецком районе грузовик сбил пешехода

Пострадавший скончался на месте

1250
0

В Великоустюгском районе суд обязал виновника ДТП возместить пострадавшему больше полутора миллионов рублей

Авария произошла на 379 километре автодороги Чекшино-Тотьма-Котлас-Куратово в феврале 2022 года

932
0

В Вологде сотрудники полиции разыскивают свидетелей и очевидцев ДТП, в котором погиб мотоциклист

ДТП произошло 5 августа в 7:30 утра на перекрестке улицы Ананьинская — автодороги «М8» в Вологде

1400
0

В Вологодском районе автомобиль «Мерседес» съехал в кювет и опрокинулся: водитель погиб

Его пассажирка, которая не была пристёгнута ремнём безопасности, госпитализирована с травмами

1280
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Ребёнка, пропавшего накануне в Череповецком районе, нашли в Череповце
В Череповце директора и двоих работников организации, обслуживающей полигон «Северстали», осудили за кражи металлолома
В Череповце в реке нашли тело утонувшего мужчины
В Череповце мужчина и женщина отравились угарным газом при пожаре в квартире
Концерт фестиваля «Музыкальная экспедиция» пройдет в усадьбе Хвалевское 3 сентября
Вологжанина могут наказать за поджог фаера во время футбольного матча
Арт-объект «Посидим, поокаем» чинят в Вологде
 
18.07.2022 [Общество]

Рекламу под каблук: депутаты Госдумы рассматривают законопроект о создании единого оператора рекламы

2636
0
16.08.2022 [БлогоVO]

Ушёл Анатолий Леонидович Кононов, судья Конституционного суда России в отставке

363
0
16.08.2022 [Обзор Прессы]

Найдена еще одна стена Глухой башни крепости Ивана Грозного

495
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика