Собственникам предлагают подготовить участок к газификации своими силами

Собственники смогут подготовить участок и дом к газификации своими силами. Ряд предложений по применению дополнительных возможностей сформулировали на заседании Общественного совета проекта «Социальная газификация». К примеру, владельцам разрешено проводить работы, на которые не нужно лицензирование.

«Самостоятельно заявитель может выполнить земляные работы, монтаж креплений фасадного газопровода, системы дымоудаления и вентиляции, системы контроля загазованности, приобрести материалы и оборудование, покрасить трубу, пробить отверстия под газопроводы», — рассказал генеральный директор АО «Газпром газораспределение Вологда» Юрий Шахбазов.

Возможность выполнения части работ своими силами снизит итоговую стоимость подключения к газовой трубе для собственника.

«На сегодня по Вологодской области принято 8 155 заявок на догазификацию, 7 400 (91%) переведено в договоры. До границы участка исполнено 2 365 договоров. Программа востребована, и наша задача в рамках партийного проекта — сделать ее доступнее», — резюмировал глава города Вологды Юрий Сапожников.

Напомним, подать заявки на догазификацию можно:

— на портале Единого оператора газификации https://connectgas.ru/;

— на сайте Госуслуги;

— в подразделениях МФЦ;

— в клиентских центрах, либо на сайте «Газпром газораспределение Вологда».