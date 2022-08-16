Собственникам предлагают подготовить участок к газификации своими силами

16.08.2022 [Общество]

Собственники смогут подготовить участок и дом к газификации своими силами. Ряд предложений по применению дополнительных возможностей сформулировали на заседании Общественного совета проекта «Социальная газификация». К примеру, владельцам разрешено проводить работы, на которые не нужно лицензирование.

«Самостоятельно заявитель может выполнить земляные работы, монтаж креплений фасадного газопровода, системы дымоудаления и вентиляции, системы контроля загазованности, приобрести материалы и оборудование, покрасить трубу, пробить отверстия под газопроводы», — рассказал генеральный директор АО «Газпром газораспределение Вологда» Юрий Шахбазов.

Возможность выполнения части работ своими силами снизит итоговую стоимость подключения к газовой трубе для собственника.

«На сегодня по Вологодской области принято 8 155 заявок на догазификацию, 7 400 (91%) переведено в договоры. До границы участка исполнено 2 365 договоров. Программа востребована, и наша задача в рамках партийного проекта — сделать ее доступнее», — резюмировал глава города Вологды Юрий Сапожников.

Напомним, подать заявки на догазификацию можно:

— на портале Единого оператора газификации https://connectgas.ru/;

— на сайте Госуслуги;

— в подразделениях МФЦ;

— в клиентских центрах, либо на сайте «Газпром газораспределение Вологда».

Тэги: газификация, проект, Газпром

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