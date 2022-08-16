Молодая пара из Бабаево попала в проект «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница»

Жители Бабаево Татьяна и Алексей Луговые попали в проект «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница». На минувшей неделе съемочная группа телеканала работала в селе Борисово-Судское, а также в Бабаево, где Татьяна и Алексей сыграли свадьбу.

По словам Татьяны Луговой, в выпуске программы, где она с мужем сыграла свадьбу, кроме них участвуют три пары. Первые две свадьбы уже сыграны, и сейчас участницам шоу осталось посетить еще два города.

Расписывались молодожены в усадьбе Хвалевская, которая находится в Борисово-Судском поселении. Главной изюминкой, по словам Татьяны, были роскошные декорации, которые состояли исключительно из живых цветов.

Основные свадебные гуляния прошли в одном из ресторанов райцентра, где также все было украшено живыми цветами.

«Мы старались удивить гостей. На свадьбе была девушка, танцующая в бокале, а в завершение вечера устроили грандиозное световое шоу, а затем файер шоу на центральной площади Бабаево, — рассказала NewsVo Татьяна Луговая. — Операторы мне потом говорили, что не ожидали увидеть в небольшом райцентре такое шоу. По сравнению с питерской свадьбой с бюджетом в 1,5 миллиона рублей наш бюджет был гораздо скромней, однако, на мой взгляд, наша свадьба была намного ярче».

Татьяна также рассказала, что в эфир программа с ее свадьбой выйдет только в следующем году, поскольку монтаж программы занимает несколько месяцев, а съемочной группе предстоит отснять еще две свадьбы.

На фото: Алексей и Татьяна Луговые, а также Алексей - брат Татьяны (справа)

Как указано на сайте проекта, в рамках шоу "Четыре свадьбы" четыре невесты, четыре жениха и всего один медовый месяц, ради которого они готовы пойти на все. В соревнование за путешествие мечты вступают… невесты. Каждая из девушек попытается доказать своим соперницам, что ее свадьба — самая лучшая. Для этого они становятся почетными гостями на торжествах друг друга и попробуют оценить свадьбы конкуренток. Победительница каждого выпуска программы «Четыре свадьбы» получает подарок — романтическое путешествие на двоих.