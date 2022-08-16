В Вологде ищут мужчину, который расплатился в магазине чужой картой

В Вологде полицейские объявили в розыск мужчину, подозреваемого в совершении преступления.

«16 июня 2022 года на ул. Псковской в одном из магазинов мужчина расплатился за товар чужой банковской картой. По данному факту возбуждено уголовное дело», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

На вид подозреваемому 40-45 лет, рост 180-185 сантиметров, волосы русые. Мужчина был одет в чёрную кофту, синие джинсовые шорты и чёрные кроссовки.

Обладающих информацией о личности и местонахождении разыскиваемого просят обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефонам: 8 (8172) 76-52-26, 8-951-745-06-06 или «02».