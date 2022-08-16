Учителям в десять раз сократят число отчетов

С 1 сентября после принятия закона о снижении бюрократической нагрузки на учителей число отчетов для педагогов сократится более, чем в 10 раз. Об этом на традиционном областном педсовете рассказал спикер Законодательного собрания области Андрей Луценко.

«Мы говорили о том, что необходимо снижать бюрократическую нагрузку на учителя. Мы обсуждали эту проблему несколько лет, — рассказал Андрей Луценко. — В июле текущего года был принят федеральный закон, в рамках которого бюрократическое нагрузка на педагогов и учителей должна быть снижена».

По словам Луценко, федеральный закон был принят в рамках реализации проекта «Наша школа». С такой инициативой выступили депутаты Госдумы, а областные парламентарии вносили свои предложения.

Также на областном педсовете рассказали, что в стадию реализации вошел проект по подготовке педагогических кадров от «школьной скамьи» до вуза. В этом году, начиная с 1 сентября, будут открыты 19 специализированных классов в Вологодской области, и это направление будет расширяться.